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«Мы рискуем его потерять навсегда». Испанский журналист — о будущем Даниила Медведева

«Мы рискуем его потерять навсегда». Испанский журналист — о будущем Даниила Медведева
Даниил Медведев
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Испанский журналист Диего Хименес Рубио высказался по поводу спада результатов россиянина Даниила Медведева. Он отметил что часть сезона-2025 на хардовом покрытии должна стать определяющей в его карьере.

«Глубокий кризис в игре, результатах и даже в идентичности. Даниил Медведев всё дальше от той версии теннисиста, которая казалась обречённой на большие успехи. Он вышел из топ-10 и уже давно не может найти аргументы, чтобы соревноваться с лучшими. Станет ли этот североамериканский тур по харду для него спасательным кругом или же окончательной тяжестью, которая потащит его на дно?

То, что казалось неприступной крепостью, превратилось в карточный домик. Очевидно, что замедление мяча стало серьёзным ударом для Медведева, который строил свой путь к славе на умении контратаковать, используя силу соперника, становясь неудержимым с задней линии и надёжным на подаче.

Он почти не защищает очков в этот период сезона — всего 420, из них 400 — US Open.

Это площадка возможностей, чтобы вернуть позиции в рейтинге ATP, обрести уверенность и выйти на US Open — 2025 с гораздо более выгодной позиции. Главная задача для Медведева — снова стать стабильным, побеждать большинство соперников за пределами топ-10 и искать тактические и технические решения, чтобы более уверенно конкурировать с Синнером и Алькарасом. Если он вновь столкнётся с серьёзными разочарованиями в этом отрезке сезона, мы рискуем навсегда потерять игрока, который почувствует себя полностью вытесненным из современного тенниса, лишённым надежды и даже мотивации изменить ситуацию», — написал Рубио в статье на Punto de Break.

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