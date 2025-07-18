Рублёв — седьмой игрок младше 36 лет с 45+ полуфиналами на турнирах ATP
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оказался седьмым игроком, родившимся в 1990 году или позже, выходившим в полуфинал турнира ATP 45 и более раз. Сегодня, 18 июля, он стал полуфиналистом хардового турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), одержав волевую победу над 123-м номером мирового рейтинга Эмилио Навой из США (5:7, 6:4, 6:3).
Лос-Кабос. 1/4 финала
18 июля 2025, пятница. 05:50 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
123
Эмилио Нава
Э. Нава
Теннисисты 1990 года рождения и моложе, выходившие в полуфинал турнира ATP 45 + раз:
- Александр Зверев, Германия — 74;
- Даниил Медведев, Россия — 59;
- Григор Димитров, Болгария — 56;
- Стефанос Циципас, Греция — 54;
- Андрей Рублёв, Россия — 45;
- Милош Раонич, Канада — 45;
- Доминик Тим, Австрия — 45.
В полуфинале турнира в Лос-Кабосе Рублёв сыграет с американцем Александром Ковачевичем, занимающим 76-ю строчку в рейтинге ATP.
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