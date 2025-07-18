Рублёв — седьмой игрок младше 36 лет с 45+ полуфиналами на турнирах ATP

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оказался седьмым игроком, родившимся в 1990 году или позже, выходившим в полуфинал турнира ATP 45 и более раз. Сегодня, 18 июля, он стал полуфиналистом хардового турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), одержав волевую победу над 123-м номером мирового рейтинга Эмилио Навой из США (5:7, 6:4, 6:3).

Теннисисты 1990 года рождения и моложе, выходившие в полуфинал турнира ATP 45 + раз:

Александр Зверев, Германия — 74; Даниил Медведев, Россия — 59; Григор Димитров, Болгария — 56; Стефанос Циципас, Греция — 54; Андрей Рублёв, Россия — 45; Милош Раонич, Канада — 45; Доминик Тим, Австрия — 45.

В полуфинале турнира в Лос-Кабосе Рублёв сыграет с американцем Александром Ковачевичем, занимающим 76-ю строчку в рейтинге ATP.