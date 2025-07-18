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Рублёв — седьмой игрок младше 36 лет с 45+ полуфиналами на турнирах ATP

Рублёв — седьмой игрок младше 36 лет с 45+ полуфиналами на турнирах ATP
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оказался седьмым игроком, родившимся в 1990 году или позже, выходившим в полуфинал турнира ATP 45 и более раз. Сегодня, 18 июля, он стал полуфиналистом хардового турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), одержав волевую победу над 123-м номером мирового рейтинга Эмилио Навой из США (5:7, 6:4, 6:3).

Лос-Кабос. 1/4 финала
18 июля 2025, пятница. 05:50 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Эмилио Нава
123
США
Эмилио Нава
Э. Нава

Теннисисты 1990 года рождения и моложе, выходившие в полуфинал турнира ATP 45 + раз:

  1. Александр Зверев, Германия — 74;
  2. Даниил Медведев, Россия — 59;
  3. Григор Димитров, Болгария — 56;
  4. Стефанос Циципас, Греция — 54;
  5. Андрей Рублёв, Россия — 45;
  6. Милош Раонич, Канада — 45;
  7. Доминик Тим, Австрия — 45.

В полуфинале турнира в Лос-Кабосе Рублёв сыграет с американцем Александром Ковачевичем, занимающим 76-ю строчку в рейтинге ATP.

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