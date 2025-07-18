Каспер Рууд проиграл 109-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Гштааде

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В 1/4 финала он в трёх сетах уступил аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло (2:6, 6:1, 3:6), занимающему 109-ю строчку рейтинга ATP.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Рууд выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету его соперника три эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Отметим, что Рууд является первым сеяным на соревнованиях в Гштааде.

В полуфинале турнира в Швейцарии Хуан-Мануэль Серундоло сыграет со 167-й ракеткой мира перуанцем Игнасио Бусе, пробившимся в основную сетку через квалификацию.