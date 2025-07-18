Джейми Маррей: Дрейпер является игроком мирового уровня. Радукану на другом этапе карьеры

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Джейми Маррей сравнил лучших игроков Великобритании в женском и мужском одиночных разрядах. Он заявил, что Эмма Радукану отстаёт от прогресса Джека Дрейпера.

«Надеюсь, что у Радукану будет удачное лето в Америке. Конечно, Эмма добилась невероятного результата на US Open в 2021 году. Но очевидно, что ей нужно выигрывать гораздо больше матчей, чтобы её рассматривали как претендентку на большие турниры. Не хочу её критиковать, но, если сравнивать её с первой ракеткой Великобритании, Джеком Дрейпером, она находится на совершенно другом этапе карьеры.

Дрейпер показывает стабильные результаты. Он доказал, что является игроком мирового уровня. Да, его выступление на Уимблдоне разочаровало, однако матч с Чиличем был непростым. Марин — очень сильный игрок на траве, который играл в финалах турниров «Большого шлема». Уверен, что Джек вернётся сильнее в следующем году и в ближайшие годы войдёт в группу преследователей, которые попытаются догнать уровень Синнера и Алькараса», — сказал Джейми Маррей в интервью Tennis Up To Date.