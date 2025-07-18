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«Дойду до финала — бреешься налысо». Веснина — о забавном споре с Чесноковым

«Дойду до финала — бреешься налысо». Веснина — о забавном споре с Чесноковым
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина рассказала, как поспорила с тренером Андреем Чесноковым во время турнира в Нью-Хэйвене в 2009 году.

«Я в Нью-Хэйвене поставила Чеснокову условие: «Дойду до финала — бреешься налысо». Состав турнира был не слабый уж точно: Кузнецова, Моресмо, Стосур, Пеннетта,⁣⁣ Возняцки, Радваньска. Прошла по очереди Дулько, Стосур, Моресмо, Чакветадзе и компанию, а Андрей честно стал «яйцом». Хотя для него это было не так уж сложно сделать на тот момент. Проверено: мотивация — огонь! ⁣⁣Советую попробовать хотя бы раз в жизни», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Веснина в 2016 году на Олимпиаде в Рио‑де‑Жанейро одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде-2020 в Токио она вместе с Асланом Карацевым завоевала серебряные медали в смешанном парном разряде. Она победительница в парном разряде на Уимблдоне (2017), Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014), а также на Открытом чемпионате Австралии (2016) в миксте.

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