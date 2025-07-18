Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Гштааде

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Во третьем круге он одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаньей. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Бублик выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Комесаньи восемь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

За выход в финал турнира в Гштааде Александр Бублик поспорит с победителем матча Жером Ким (Швейцария) — Артур Казо (Франция).