Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Гштааде
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Во третьем круге он одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаньей. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Гштаад. 1/4 финала
18 июля 2025, пятница. 16:40 МСК
74
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
34
Александр Бублик
А. Бублик
Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Бублик выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Комесаньи восемь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
За выход в финал турнира в Гштааде Александр Бублик поспорит с победителем матча Жером Ким (Швейцария) — Артур Казо (Франция).
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