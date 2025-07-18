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Франсиско Комесанья — Александр Бублик, результат матча 18 июля 2025, счёт 0:2, 3-й круг Гштаада

Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Гштааде
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Во третьем круге он одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаньей. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Гштаад. 1/4 финала
18 июля 2025, пятница. 16:40 МСК
Франсиско Комесанья
74
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Александр Бублик
34
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Бублик выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Комесаньи восемь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

За выход в финал турнира в Гштааде Александр Бублик поспорит с победителем матча Жером Ким (Швейцария) — Артур Казо (Франция).

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