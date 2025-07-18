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Далма Галфи — Даяна Ястремская, результат матча 18 июля 2025, счёт 1:2, 3-й круг Гамбурга

Даяна Ястремская пробилась в полуфинал грунтового турнира в Гамбурге
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Украинская теннисистка 39-я ракетка мира Даяна Ястремская вышла в полуфинал грунтового турнира в Гамбурге (Германия). В матче 1/4 финала она обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 6:2.

Гамбург (ж). 1/4 финала
18 июля 2025, пятница. 15:05 МСК
Далма Галфи
111
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 1 		6 2
7 7 		3 6
         
Даяна Ястремская
39
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Матч длился 2 часа 21 минуту. За это время Ястремская ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Её соперница выполнила пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17.

В 1/2 финала турнира в Гамбурге Ястремская сразится с победительницей матча Лоис Буассон (Франция) — Виктория Томова (Болгария).

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