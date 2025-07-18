Даяна Ястремская пробилась в полуфинал грунтового турнира в Гамбурге
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Украинская теннисистка 39-я ракетка мира Даяна Ястремская вышла в полуфинал грунтового турнира в Гамбурге (Германия). В матче 1/4 финала она обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 6:2.
Гамбург (ж). 1/4 финала
18 июля 2025, пятница. 15:05 МСК
111
Далма Галфи
Д. Галфи
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|3
|6
39
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Матч длился 2 часа 21 минуту. За это время Ястремская ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Её соперница выполнила пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17.
В 1/2 финала турнира в Гамбурге Ястремская сразится с победительницей матча Лоис Буассон (Франция) — Виктория Томова (Болгария).
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