Пивоварова — о Бушар: на одну топ-модель в женском туре станет меньше

Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась по поводу завершения спортивной карьеры канадкой Эжени Бушар.

«Эжени Бушар завершает свою теннисную карьеру. На одну топ-модель в женском туре станет меньше! Но на кортах мы её ещё увидим, правда, с ракеткой для пиклбола! Теннисистка из Канады успешно себя проявила в новом виде спорта, собирает спонсоров и зарабатывает не меньше, чем в теннисе в лучшие годы», — написала Пивоварова на своей странице в социальных сетях.

31-летняя Бушар — финалистка Уимблдона 2014 года в одиночном разряде. В последний раз теннисистка выходила на корт 9 июля. В матче первого круга травяного турнира категории WTA-125 в Ньюпорте (США) она уступила американке Анне Роджерс (5:7, 2:6).