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«Мы должны этим гордиться». Петрова — о результатах российских теннисистов

«Мы должны этим гордиться». Петрова — о результатах российских теннисистов
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Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова оценила выступление российских теннисистов под давлением международных санкций.

«То, что имеем сейчас, — мы должны этим гордиться, в непростые времена всё равно прогрессируем. Через невероятно сложную борьбу наши игроки показывают свой класс, отстаивают свою страну, свой флаг. Пусть символов нет, но все прекрасно знают, из какой страны эти теннисисты. Это замечательно, что среди наших спортсменов есть звёзды. Наши девушки дошли до 1/4 финала Уимблдона — этим надо гордиться. Я уверена, что за их примером потянутся молодые спортсмены», — сказала Петрова в интервью ТАСС.

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