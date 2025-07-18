Тренер Музетти: надеемся, что Лоренцо сможет попасть на Итоговый турнир ATP в Турине

Симоне Тартарини, тренер итальянца Лоренцо Музетти, высказался о перспективах игрока в оставшейся части сезона.

«Мы надеемся, что он сможет попасть на Итоговый турнир ATP в Турине. Сейчас он шестой в гонке. Путь долгий и сложный. В последние месяцы из-за многочисленных этапов он потерял очки в борьбе с прямыми конкурентами. Но худшее, кажется, уже позади и определённо осталось в прошлом», — сказал Тартарини в интервью Tuttosport.

Напомним, Музетти неудачно выступил на Уимблдоне-2025, потерпев поражение в первом же круге престижного турнира. Далее итальянец выступит на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне.