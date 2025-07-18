Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира в Гамбурге
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16-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал грунтового теннисного турнира WTA-250, проходящего в Гамбурге (Германия). Во встрече 1/4 финала она проиграла представительнице Венгрии Анне Бондарь. Поединок завершился со счётом 7:6, 3:6, 6:7.
Гамбург (ж). 1/4 финала
18 июля 2025, пятница. 17:45 МСК
16
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|6 4
|
|6
|7 7
77
Анна Бондарь
А. Бондарь
Теннисистки провели на корте 2 часа 50 минут. За время матча Екатерина Александрова сделала одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Бондарь 12 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.
В полуфинале турнира в Гамбурге Анна Бондарь сразится со словенской теннисисткой Каей Юван.
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