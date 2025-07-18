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Екатерина Александрова — Анна Бондарь, результат матча 18 июня 2025, счет 1:2, 3-й круг WTA 250 Гамбург

Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира в Гамбурге
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16-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал грунтового теннисного турнира WTA-250, проходящего в Гамбурге (Германия). Во встрече 1/4 финала она проиграла представительнице Венгрии Анне Бондарь. Поединок завершился со счётом 7:6, 3:6, 6:7.

Гамбург (ж). 1/4 финала
18 июля 2025, пятница. 17:45 МСК
Екатерина Александрова
16
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 6 4
6 1 		6 7 7
         
Анна Бондарь
77
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь

Теннисистки провели на корте 2 часа 50 минут. За время матча Екатерина Александрова сделала одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Бондарь 12 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

В полуфинале турнира в Гамбурге Анна Бондарь сразится со словенской теннисисткой Каей Юван.

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