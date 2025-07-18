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Хуан-Мануэль Серундоло оценил победу над Каспером Руудом в Гштааде

Хуан-Мануэль Серундоло оценил победу над Каспером Руудом в Гштааде
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Аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло, занимающий 109-ю строчку рейтинга ATP, прокомментировал победу над норвежцем Каспером Руудом в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:3.

Гштаад. 1/4 финала
18 июля 2025, пятница. 14:10 МСК
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		1 6
         
Хуан-Мануэль Серундоло
109
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

«Это было довольно тяжело. Он играл гораздо агрессивнее, чем я, и легко вёл в счёте. Думаю, что я был стабильным с точки зрения психологии, не позволил матчу закончиться. Когда в третьем сете при счёте 0:3 я взял гейм, снова почувствовал уверенность в себе и стал бороться ещё активнее. Я был более активным в этот момент. Думаю, это стало ключом к моему возвращению в финальном сете», — сказал Серундоло после встречи.

В полуфинале турнира в Швейцарии Хуан-Мануэль Серундоло сразится со 167-й ракеткой мира перуанцем Игнасио Бусе, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

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