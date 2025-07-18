Лоис Буассон вышла в полуфинал грунтового турнира WTA-250 в Гамбурге

Французская теннисистка 63-я ракетка мира Лоис Буассон вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия), который проходит с 14 по 20 июля. В 1/4 финала она одолела представительницу Болгарии Викторию Томову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За время матча Буассон выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Томова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале турнира в Гамбурге Лоис Буассон сразится с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.