Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Гамбурге

В Гамбурге (Германия) завершились четвертьфинальные матчи турнира категории WTA-250. Таким образом, стали известны полуфинальные пары грунтовых соревнований.

Теннис. WTA-250, Гамбург (Германия). 1/2 финала:

Анна Бондарь (Венгрия) — Кая Юван (Словения);

Лоис Буассон (Франция) — Даяна Ястремская (Украина).

Напомним, 16-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250, проходящего в Гамбурге. Во встрече 1/4 финала она проиграла представительнице Венгрии Анне Бондарь. Поединок завершился со счётом 7:6, 3:6, 6:7. Турнир проходит с 14 по 20 июля. Отметим, в прошлом году соревнования были отменены.