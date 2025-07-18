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Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Гамбурге

Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Гамбурге
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В Гамбурге (Германия) завершились четвертьфинальные матчи турнира категории WTA-250. Таким образом, стали известны полуфинальные пары грунтовых соревнований.

Теннис. WTA-250, Гамбург (Германия). 1/2 финала:

  • Анна Бондарь (Венгрия) — Кая Юван (Словения);
  • Лоис Буассон (Франция) — Даяна Ястремская (Украина).

Напомним, 16-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250, проходящего в Гамбурге. Во встрече 1/4 финала она проиграла представительнице Венгрии Анне Бондарь. Поединок завершился со счётом 7:6, 3:6, 6:7. Турнир проходит с 14 по 20 июля. Отметим, в прошлом году соревнования были отменены.

Сетка турнира WTA-250 в Гамбурге
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