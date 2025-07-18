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Финалистка US Open устроила поиск возлюбленного на своей странице в соцсетях

Финалистка US Open устроила поиск возлюбленного на своей странице в соцсетях
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Финалистка US Open — 2021, 35-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес предложила своим поклонникам устроить свидание в Монреале (Канада).

«Я не большая поклонница приложений для знакомств. Поэтому собираюсь сделать всё по-своему. Я планирую пойти на одно свидание на один час в Монреале. Если вы хотите стать моей парой, напишите мне, дайте знать о себе. Увидимся! Это будет весело, правда? Это не шутка. Я полностью намерена пойти на свидание в Монреале, так что вперёд, пишите мне в личные сообщения… время делать свой выстрел. Возможно, тебе придётся встретиться с моим отцом заранее», — написала Фернандес на своей странице в социальных сетях.

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