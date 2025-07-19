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Беккер — о Дрейпере: есть ожидания, и ты должен им соответствовать

Беккер — о Дрейпере: есть ожидания, и ты должен им соответствовать
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о результатах пятой ракетки мира британца Джека Дрейпера в текущем сезоне.

«Уимблдон берут не ударом справа или слева, а головой. Есть ожидания, и ты должен им соответствовать. Он говорил, будто восхищается Энди Марреем, упомянув, что тот смог выиграть турнир один раз. Да, отлично, но он сделал это благодаря своему отношению, менталитету, подготовке.

Джек Дрейпер должен быть способен пройти во вторую неделю. Он должен показывать результат на «Больших шлемах». В Париже он проиграл в 1/8 финала, а теперь на Уимблдоне — во втором круге. Этого недостаточно, чтобы считаться лучшим игроком мира. Ему стоит задаться вопросом, почему так происходит», — сказал Беккер в эпизоде подкаста Becker Petkovic.

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