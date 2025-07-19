Беккер: Синнер — это та же версия Джоковича, только на 15 лет моложе

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер сравнил серба Новака Джоковича с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«Чтобы выиграть турнир «Большого шлема», Джоковичу, вероятно, придётся одолеть Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Так было и на Уимблдоне. Хотя Джокович говорил, что именно Уимблдон – турнир, где ему предоставлялся лучший шанс взять «Шлем». В матче с Синнером в первых двух сетах был относительно свеж. Но Синнер, конечно, был лучше. По моему мнению, Янник – это та же версия Джоковича, только на 15 лет моложе. Новак это тоже понимает», — сказал Беккер в интервью Tennis 365.

Напомним, Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона-2025. В полуфинале турнира он уверенно обыграл Новака Джоковича — 6:3, 6:3, 6:4.