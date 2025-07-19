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Рублёв — Ковачевич: текстовая онлайн-трансляция полуфинала ATP-250 в Лос-Кабосе

Рублёв — Ковачевич: текстовая онлайн-трансляция полуфинала ATP-250 в Лос-Кабосе
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Сегодня, 19 июля, пройдут полуфинальные матчи турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). В поединке за выход в финал 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем США Александром Ковачевичем, который занимает 76-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Ковачевич, который начнётся не ранее 7:00 мск.

Лос-Кабос. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 07:00 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Ковачевич
76
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

Отметим, Александр Ковачевич ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл у российского теннисиста зимой этого года в полуфинале хардового турнира в Монпелье (Франция). Поединок завершился со счётом 7:5, 6:4.

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