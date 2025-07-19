Рублёв — Ковачевич: текстовая онлайн-трансляция полуфинала ATP-250 в Лос-Кабосе

Сегодня, 19 июля, пройдут полуфинальные матчи турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). В поединке за выход в финал 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем США Александром Ковачевичем, который занимает 76-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Ковачевич, который начнётся не ранее 7:00 мск.

Отметим, Александр Ковачевич ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл у российского теннисиста зимой этого года в полуфинале хардового турнира в Монпелье (Франция). Поединок завершился со счётом 7:5, 6:4.