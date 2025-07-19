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Арина Соболенко опубликовала фото в купальнике на отдыхе

Арина Соболенко опубликовала фото в купальнике на отдыхе
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась фотографиями с отдыха, где она проводила время на яхте.

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Также девушка в своих соцсетях опубликовала несколько фотографией с такой же локации со своим молодым человеком и компанией друзей.

Напомним, последним турниром, на котором выступала Соболенко, был Уимблдон. Белоруска покинула соревнования на стадии полуфинала, где проиграла представительнице США Аманде Анисимовой.

Турнир в итоге выиграла польская теннисистка Ига Швёнтек, разгромившая в финале Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

«Вамос!» Реакция Соболенко на победу на старте Уимблдона-2025

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