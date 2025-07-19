Определился возможный соперник Рублёва в финале хардового турнира в Лос-Кабосе

В ночь с 18 на 19 июля в мексиканском Лос-Кабосе прошёл первый полуфинальный матч хардового турнира категории ATP-250 между 33-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым из Канады, посеянным под третьим номером, и 97-м в рейтинге ATP австралийцем Адамом Уолтоном (восьмой посев). Шаповалов выиграл встречу в двух сетах — 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Шаповалов выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. Уолтон трижды подал навылет при двух двойных ошибках и не выиграл ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В финале турнира в Лос-Кабосе Шаповалов может встретиться с первым номером посева и 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым или 76-м в рейтинге ATP американцем Александром Ковачевичем (седьмой посев), которые сыграют друг с другом во втором полуфинале.