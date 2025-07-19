Определился возможный соперник Рублёва в финале хардового турнира в Лос-Кабосе

В ночь с 18 на 19 июля в мексиканском Лос-Кабосе прошёл первый полуфинальный матч хардового турнира категории ATP-250 между 33-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым из Канады, посеянным под третьим номером, и 97-м в рейтинге ATP австралийцем Адамом Уолтоном (восьмой посев). Шаповалов выиграл встречу в двух сетах — 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Шаповалов выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. Уолтон трижды подал навылет при двух двойных ошибках и не выиграл ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В финале турнира в Лос-Кабосе Шаповалов может встретиться с первым номером посева и 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым или 76-м в рейтинге ATP американцем Александром Ковачевичем (седьмой посев), которые сыграют друг с другом во втором полуфинале.
- 19 июля 2025
-
06:52
-
06:14
-
00:53
-
00:44
-
00:35
- 18 июля 2025
-
23:57
-
22:59
-
22:39
-
20:59
-
20:38
-
19:58
-
18:59
-
18:53
-
18:21
-
17:56
-
17:50
-
17:29
-
16:24
-
16:14
-
16:04
-
15:02
-
14:35
-
13:50
-
13:25
-
13:24
-
12:03
-
11:58
-
11:18
-
10:48
-
10:48
-
10:16
-
10:09
-
10:04
-
09:21
-
09:20