«Нам нужно не отставать от них». Хуркач — об уровне Синнера и Алькараса

41-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач высказался об уровне в ATP-туре, а также о доминировании итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Чувствую, что уровень растёт с каждым годом, и, конечно, можно сказать, что он выше, чем был 10 лет назад, но это не значит, что «Большая четвёрка» не смогла бы достичь того, что есть сейчас. Они прогрессировали с каждым годом и каждый раз поднимали планку, так что, играй они сейчас, они бы играли так же.

Можно сказать, что они оба (Синнер и Алькарас. — Прим. «Чемпионата») сейчас играют на невероятном уровне, и нам нужно не отставать от них. Нужно много работать, чтобы достичь этого уровня, поэтому я просыпаюсь каждое утро. Они поставили амбициозную цель, поэтому это также наша цель. Не секрет, что я по-прежнему стремлюсь выиграть все турниры «Большого шлема», — приводит слова Хуркача Tennis365.