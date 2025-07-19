Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира в Лос-Кабосе, уступив Александру Ковачевичу

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). В полуфинале он проиграл американцу Александру Ковачевичу, занимающему 76-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В её рамках Рублёв 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ковачевича пять эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.

За титул Александр Ковачевич поспорит с 33-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым из Канады.