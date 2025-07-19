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Андрей Рублёв — Александр Ковачевич, результат матча 19 июля, счёт 1:2, 1/2 финала в Лос-Кабосе

Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира в Лос-Кабосе, уступив Александру Ковачевичу
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). В полуфинале он проиграл американцу Александру Ковачевичу, занимающему 76-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

Лос-Кабос. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 07:10 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Александр Ковачевич
76
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В её рамках Рублёв 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ковачевича пять эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.

За титул Александр Ковачевич поспорит с 33-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым из Канады.

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