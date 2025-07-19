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Андрей Рублёв сломал ракетку в последнем гейме проигранного полуфинала в Лос-Кабосе

Андрей Рублёв сломал ракетку в последнем гейме проигранного полуфинала в Лос-Кабосе
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сломал ракетку в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) против американца Александра Ковачевича (76-й в рейтинге). В последнем гейме при счёте 15:0 на подаче Ковачевича россиянин сломал ракетку, ударив её об ногу. Рублёв проиграл этот матч со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

Лос-Кабос. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 07:10 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Александр Ковачевич
76
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

За титул в Лос-Кабосе Александр Ковачевич поспорит с 33-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым из Канады, который в 1/2 финала обыграл Адама Уолтона со счётом 6:2, 6:2.

Андрей Рублёв далее выступит на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Соревнования пройдут с 21 по 27 июля. Действующий чемпион — Себастьян Корда из США.

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