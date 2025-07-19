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Младший брат Алькараса: надеюсь стать таким же, как Карлос, или даже лучше

Младший брат Алькараса: надеюсь стать таким же, как Карлос, или даже лучше
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Хайме Алькарас, брат пятикратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса, рассказал, какие советы даёт ему старший брат в плане теннисной карьеры. Хайме Алькарас принимает участие в различных юниорских теннисных турнирах.

«Он не даёт мне много советов, но самый особенный совет, который есть у нас в семье, — это три «С»: cabeza (голова), corazón (сердце) и cojones (смелость). Я надеюсь стать таким же, как он, или даже лучше», – приводит слова Хайме Алькараса We Love Tennis.

В середине июня 2025 года 14-летний Хайме Алькарас стал чемпионом детского чемпионата Мурсии (Испания).

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