«Были хорошие шансы, но это часть спорта». Рублёв — о поражении в полуфинале в Лос-Кабосе
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в полуфинале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Россиянин проиграл 76-й ракетке мира американцу Александру Ковачевичу со счётом 6:3, 4:6, 4:6.
Лос-Кабос. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 07:10 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
76
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
— Каковы ваши впечатления от такого тяжёлого матча?
— Да, тяжёлый матч. У меня были хорошие шансы, но это часть спорта. У меня были возможности, но я их не использовал, а потом в решающий момент при счёте 4:0, когда я вёл, допустил четыре ошибки подряд совершенно неожиданно, и на этом всё закончилось, — сказал Рублёв на пресс-конференции.
Андрей Рублёв далее выступит на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Соревнования пройдут с 21 по 27 июля. Действующий чемпион — Себастьян Корда из США.
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