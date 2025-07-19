«Были хорошие шансы, но это часть спорта». Рублёв — о поражении в полуфинале в Лос-Кабосе

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в полуфинале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Россиянин проиграл 76-й ракетке мира американцу Александру Ковачевичу со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

— Каковы ваши впечатления от такого тяжёлого матча?

— Да, тяжёлый матч. У меня были хорошие шансы, но это часть спорта. У меня были возможности, но я их не использовал, а потом в решающий момент при счёте 4:0, когда я вёл, допустил четыре ошибки подряд совершенно неожиданно, и на этом всё закончилось, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Андрей Рублёв далее выступит на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Соревнования пройдут с 21 по 27 июля. Действующий чемпион — Себастьян Корда из США.