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«Были хорошие шансы, но это часть спорта». Рублёв — о поражении в полуфинале в Лос-Кабосе

«Были хорошие шансы, но это часть спорта». Рублёв — о поражении в полуфинале в Лос-Кабосе
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в полуфинале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Россиянин проиграл 76-й ракетке мира американцу Александру Ковачевичу со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

Лос-Кабос. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 07:10 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Александр Ковачевич
76
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

— Каковы ваши впечатления от такого тяжёлого матча?
— Да, тяжёлый матч. У меня были хорошие шансы, но это часть спорта. У меня были возможности, но я их не использовал, а потом в решающий момент при счёте 4:0, когда я вёл, допустил четыре ошибки подряд совершенно неожиданно, и на этом всё закончилось, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Андрей Рублёв далее выступит на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Соревнования пройдут с 21 по 27 июля. Действующий чемпион — Себастьян Корда из США.

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