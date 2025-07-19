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Рублёв — о публике в Лос-Кабосе: главное, чтобы им нравилось болеть за кого-то из игроков

Рублёв — о публике в Лос-Кабосе: главное, чтобы им нравилось болеть за кого-то из игроков
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о поддержке трибун в четвертьфинале и полуфинале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Россиянин не смог выйти в финал соревнований, уступив американцу Александру Ковачевичу (76-й в рейтинге) со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

Лос-Кабос. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 07:10 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Александр Ковачевич
76
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

— Вчера вы сказали, что болельщики поддерживали вашего соперника, сегодня было примерно то же самое. Как думаете, почему люди в Лос-Кабосе болели за ваших соперников? Можете рассказать?
— Нет, была хорошая атмосфера, на всех матчах. Главное, чтобы им было интересно, чтобы им нравилось смотреть матч, чтобы они получали эмоции, чтобы им нравилось болеть за кого-то из игроков, это самое важное. Дело не в том, поддерживают меня или нет. В итоге всё зависит от зрителей: чем больше людей получают удовольствие, тем больше людей смотрят и поддерживают теннис, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

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Новости. Теннис
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