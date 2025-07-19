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Ковачевич — о победе над Рублёвым в Лос-Кабосе: где-то мне немного повезло

Ковачевич — о победе над Рублёвым в Лос-Кабосе: где-то мне немного повезло
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76-я ракетка мира американский теннисист Александр Ковачевич прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале турнира АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе. Ковачевич выиграл матч со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Лос-Кабос. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 07:10 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Александр Ковачевич
76
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

«Не могу соврать — когда ты уже побеждал кого-то, начинаешь верить, что можешь сделать это снова. Я плохо себя чувствовал в начале матча, но затем действительно нашёл энергию во втором и третьем сетах. Где-то мне немного повезло, но я горжусь тем, как боролся.

Каждый матч — это новый вызов. Я думал о том, как играть против него, но нельзя слишком зацикливаться на прошлом — ни на хорошем, ни на плохом», – приводит слова Ковачевича пресс-служба АТР.

В финале турнира в Лос-Кабосе Александр Ковачевич сыграет с 33-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым из Канады.

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