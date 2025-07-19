Определились финалисты на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе

Сегодня, 19 июля, завершились полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Финалисты:

Александр Ковачевич (США, 7) — Денис Шаповалов (Канада, 3).

В полуфинале соревнований Александр Ковачевич обыграл 10-ю ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Денис Шаповалов на этом же этапе оказался сильнее австралийца Адама Уолтона со счётом 6:2, 6:2.

Турнир в Лос-Кабосе проходит с 14 по 19 июля. Действующим чемпионом соревнований является Джордан Томпсон из Австралии.