Шестая ракетка мира Чжэн Циньвэнь сообщила, что перенесла операцию на правом локте

Олимпийская чемпионка 2024 года, шестая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь сообщила, что перенесла операцию на правом локте.

Фото: Из личного архива Чжэн Циньвэнь

«Уже некоторое время я борюсь с болью в правом локте во время тренировок и соревнований. Несмотря на то что пыталась справиться с этим с помощью различных методов лечения, боль так и не проходила. После консультации со специалистом мне было рекомендовано перенести артроскопическую операцию, чтобы полностью решить проблему. После тщательного обсуждения с моей командой мы решили, что это будет лучшим способом помочь мне вернуться на корт в наилучшей форме.

Вчера мне сделали операцию — всё прошло хорошо, и теперь я приступила к процессу восстановления. В ближайшее время сосредоточусь на реабилитации и сделаю всё возможное, чтобы вернуться более сильной. Эта небольшая пауза нужна для того, чтобы вернуться ещё сильнее. Огромное спасибо за поддержку и терпение — я вернусь. До скорой встречи на корте», — написала Циньвэнь в социальных сетях.