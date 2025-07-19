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Шестая ракетка мира Чжэн Циньвэнь сообщила, что перенесла операцию на правом локте

Шестая ракетка мира Чжэн Циньвэнь сообщила, что перенесла операцию на правом локте
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Олимпийская чемпионка 2024 года, шестая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь сообщила, что перенесла операцию на правом локте.

Фото: Из личного архива Чжэн Циньвэнь

«Уже некоторое время я борюсь с болью в правом локте во время тренировок и соревнований. Несмотря на то что пыталась справиться с этим с помощью различных методов лечения, боль так и не проходила. После консультации со специалистом мне было рекомендовано перенести артроскопическую операцию, чтобы полностью решить проблему. После тщательного обсуждения с моей командой мы решили, что это будет лучшим способом помочь мне вернуться на корт в наилучшей форме.

Вчера мне сделали операцию — всё прошло хорошо, и теперь я приступила к процессу восстановления. В ближайшее время сосредоточусь на реабилитации и сделаю всё возможное, чтобы вернуться более сильной. Эта небольшая пауза нужна для того, чтобы вернуться ещё сильнее. Огромное спасибо за поддержку и терпение — я вернусь. До скорой встречи на корте», — написала Циньвэнь в социальных сетях.

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