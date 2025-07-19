Даниил Медведев провёл первую тренировку перед стартом турнира в Вашингтоне

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл первую тренировку перед стартом хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Россиянин потренировался с 276-й ракеткой мира Каруэ Селлом из Бразилии.

Фото: Пресс-служба Mubadala Citi DC Open

Фото: Из личного архива Каруэ Селла

Турнир в Вашингтоне пройдёт с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом соревнований является американец Себастьян Корда. Даниил Медведев пока ни разу не брал титул в Вашингтоне.

Напомним, по итогам Уимблдона-2025 Даниил Медведев покинул топ-10 мирового рейтинга. На старте соревнований он уступил французу Бенжамину Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.