Тарпищев: результаты Медведева и Рублёва пойдут по возрастающей

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ожидает улучшения результатов от российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

«Если говорить глобально о результатах наших теннисистов, то расстраивали Медведев и Рублёв. Я думаю, что этап спада уже прошёл и они пойдут по возрастающей. Новое дыхание они уже получили», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее Рублёв потерпел поражение в полуфинале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Россиянин проиграл 76-й ракетке мира американцу Александру Ковачевичу со счётом 6:3, 4:6, 4:6. Медведев свой последний матч провёл в Уэльве (Испания). Он стал победителем Кубка Короля на хардовом покрытии. Этот турнир проводится с 1912 года и является одним из старейших в истории тенниса. На данный момент он является выставочным.