Элисе Мертенс показала трофей Уимблдона за победу в паре с Вероникой Кудерметовой

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс показала трофей Уимблдона, который она выиграла в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Она распаковала трофей в компании своих домашних животных.

Напомним, девушки стали чемпионками, победив дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Вероника Кудерметова стала первой с 2020 года россиянкой, победившей на турнире «Большого шлема». Последней побеждавшей на мэйджоре была Вера Звонарёва в 2020 году. Тогда на US Open она стала чемпионкой в парном разряде с немкой Лаурой Зигемунд. Для Вероники титул на Уимблдоне стал дебютным на турнирах «Большого шлема», девятым трофеем в карьере и первым в сезоне.