Элисе Мертенс показала трофей Уимблдона за победу в паре с Вероникой Кудерметовой
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс показала трофей Уимблдона, который она выиграла в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Она распаковала трофей в компании своих домашних животных.
Напомним, девушки стали чемпионками, победив дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Вероника Кудерметова стала первой с 2020 года россиянкой, победившей на турнире «Большого шлема». Последней побеждавшей на мэйджоре была Вера Звонарёва в 2020 году. Тогда на US Open она стала чемпионкой в парном разряде с немкой Лаурой Зигемунд. Для Вероники титул на Уимблдоне стал дебютным на турнирах «Большого шлема», девятым трофеем в карьере и первым в сезоне.
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