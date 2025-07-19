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Андре Агасси присоединился к команде Хольгера Руне перед турниром в Вашингтоне — источник

Андре Агасси присоединился к команде Хольгера Руне перед турниром в Вашингтоне — источник
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Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси присоединился к команде датчанина Хольгера Руне в преддверии турнира ATP-500 в Вашингтоне. Об этом сообщает Punto de Break.

На данный момент неизвестно, продолжат ли Агасси и Руне сотрудничество после «пятисотника» в Вашингтоне или остановятся лишь на одном турнире.

Ранее Хольгер Руне потерпел поражение в первом круге Уимблдона-2025. На старте соревнований он уступил 143-й ракетке мира из Чили Николасу Харри со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6. На сегодня датчанин занимает восьмую строчку в мировом рейтинге.

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