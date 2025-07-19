Александр Бублик уверенно вышел в финал турнира ATP-250 в Гштааде

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик уверенно вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В полуфинале он одержал победу над французом Артуром Казо. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Бублик выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Казо два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За титул турнира ATP-250 в Гштааде Александр Бублик поспорит с Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге.