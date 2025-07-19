Александр Бублик впервые в карьере сыграет в финале грунтового турнира ATP

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в финал грунтового турнира категории ATP.

Сегодня, 19 июля, Бублик в полуфинале турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария) одержал уверенную победу над французом Артуром Казо. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:1, 7:5.

За титул турнира ATP-250 в Гштааде Александр Бублик поспорит с Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге. Отметим, что этот матч станет 13-м финалом в карьере представителя Казахстана и первым на грунте. Ранее он выступал в матчах за титул на хардовых и травяных покрытиях.