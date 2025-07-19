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Александр Бублик впервые в карьере сыграет в финале грунтового турнира ATP

Александр Бублик впервые в карьере сыграет в финале грунтового турнира ATP
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в финал грунтового турнира категории ATP.

Гштаад. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 17:10 МСК
Артур Казо
116
Франция
Артур Казо
А. Казо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Александр Бублик
34
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Сегодня, 19 июля, Бублик в полуфинале турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария) одержал уверенную победу над французом Артуром Казо. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:1, 7:5.

За титул турнира ATP-250 в Гштааде Александр Бублик поспорит с Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге. Отметим, что этот матч станет 13-м финалом в карьере представителя Казахстана и первым на грунте. Ранее он выступал в матчах за титул на хардовых и травяных покрытиях.

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