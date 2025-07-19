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Лоис Буассон — Даяна Ястремская, результат матча 19 июля 2025, счет 2:0, 1/2 финала WTA 250 Гамбург

Лоис Буассон обыграла Даяну Ястремскую и вышла в финал турнира в Гамбурге
Лоис Буассон
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Французская теннисистка 63-я ракетка мира Лоис Буассон переиграла представительницу Украины Даяну Ястремскую (39-я строчка рейтинга) и вышла в финал грунтового турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия). Счёт — 6:1, 7:6 (7:5).

Гамбург (ж). 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 17:50 МСК
Лоис Буассон
63
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 5
         
Даяна Ястремская
39
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Буассон реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных, выполнила три подачи навылет и допустила одну двойную ошибку. Ястремская реализовала один брейк-пойнт, не выполнила ни одного эйса, но при этом допустила три двойные ошибки.

В финале соревнований в Гамбурге Лоис Буассон сыграет с венгерской теннисисткой 77-й ракеткой мира Анной Бондарь. Она в 1/2 финала была сильнее словенки Каи Юван.

Календарь турнира в Гамбурге
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