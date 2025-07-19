Лоис Буассон обыграла Даяну Ястремскую и вышла в финал турнира в Гамбурге

Французская теннисистка 63-я ракетка мира Лоис Буассон переиграла представительницу Украины Даяну Ястремскую (39-я строчка рейтинга) и вышла в финал грунтового турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия). Счёт — 6:1, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Буассон реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных, выполнила три подачи навылет и допустила одну двойную ошибку. Ястремская реализовала один брейк-пойнт, не выполнила ни одного эйса, но при этом допустила три двойные ошибки.

В финале соревнований в Гамбурге Лоис Буассон сыграет с венгерской теннисисткой 77-й ракеткой мира Анной Бондарь. Она в 1/2 финала была сильнее словенки Каи Юван.