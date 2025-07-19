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Франсиско Серундоло — Лучано Дардери, результат матча 19 июля 2025, счет 1:2, полуфинал ATP-250 в Бостаде

Лучано Дардери обыграл Франсиско Серундоло в полуфинале турнира в Бостаде
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55-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери вышел в финал турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция). В полуфинале он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 7:6.

Бостад. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 16:25 МСК
Франсиско Серундоло
20
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 6 3
6 		3 7 7
         
Лучано Дардери
55
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. За это время Дардери допустил одну двойную ошибку ошибки, выполнил пять подач навылет и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. Серундоло удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 14 возможных и выполнить одну подачу навылет. Он также допустил пять двойных ошибок.

В матче за титул грунтового турнира ATP-250 в Бостаде Дардери встретится с Йеспером де Йонгом, занимающим 106-е место в мировом рейтинге.

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