Лучано Дардери обыграл Франсиско Серундоло в полуфинале турнира в Бостаде

55-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери вышел в финал турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция). В полуфинале он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 7:6.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. За это время Дардери допустил одну двойную ошибку ошибки, выполнил пять подач навылет и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. Серундоло удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 14 возможных и выполнить одну подачу навылет. Он также допустил пять двойных ошибок.

В матче за титул грунтового турнира ATP-250 в Бостаде Дардери встретится с Йеспером де Йонгом, занимающим 106-е место в мировом рейтинге.