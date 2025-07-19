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Определились финалистки грунтового турнира в Гамбурге

Определились финалистки грунтового турнира в Гамбурге
Лоис Буассон
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Сегодня, 19 июля, в Гамбурге стали известны финалистки грунтового турнира категории WTA-250. В решающем матче сыграют французская теннисистка 63-я ракетка мира Лоис Буассон и представительница Венгрии Анна Бондарь (77-я строчка рейтинга).

В полуфинале соревнований в Германии Буассон переиграла представительницу Украины Даяну Ястремскую (39-й номер рейтинга). Счёт — 6:1, 7:6 (7:5).

Гамбург (ж). 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 17:50 МСК
Лоис Буассон
63
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 5
         
Даяна Ястремская
39
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Бондарь в 1/2 финала была сильнее словенской теннисистки Каи Юван. Эта встреча закончилась со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

Гамбург (ж). 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 15:10 МСК
Анна Бондарь
77
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 4
         
Кая Юван
207
Словения
Кая Юван
К. Юван

Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Гамбурге является Аранча Рус (Нидерланды). Она добыла победу в 2023 году, а в 2024-м женский турнир не проводился.

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