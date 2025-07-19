Определились финалистки грунтового турнира в Гамбурге
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Сегодня, 19 июля, в Гамбурге стали известны финалистки грунтового турнира категории WTA-250. В решающем матче сыграют французская теннисистка 63-я ракетка мира Лоис Буассон и представительница Венгрии Анна Бондарь (77-я строчка рейтинга).
В полуфинале соревнований в Германии Буассон переиграла представительницу Украины Даяну Ястремскую (39-й номер рейтинга). Счёт — 6:1, 7:6 (7:5).
Гамбург (ж). 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 17:50 МСК
63
Лоис Буассон
Л. Буассон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
|
|6 5
39
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Бондарь в 1/2 финала была сильнее словенской теннисистки Каи Юван. Эта встреча закончилась со счётом 5:7, 6:3, 6:4.
Гамбург (ж). 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 15:10 МСК
77
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
207
Кая Юван
К. Юван
Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Гамбурге является Аранча Рус (Нидерланды). Она добыла победу в 2023 году, а в 2024-м женский турнир не проводился.
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