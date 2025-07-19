Определились финалистки грунтового турнира в Гамбурге

Сегодня, 19 июля, в Гамбурге стали известны финалистки грунтового турнира категории WTA-250. В решающем матче сыграют французская теннисистка 63-я ракетка мира Лоис Буассон и представительница Венгрии Анна Бондарь (77-я строчка рейтинга).

В полуфинале соревнований в Германии Буассон переиграла представительницу Украины Даяну Ястремскую (39-й номер рейтинга). Счёт — 6:1, 7:6 (7:5).

Бондарь в 1/2 финала была сильнее словенской теннисистки Каи Юван. Эта встреча закончилась со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Гамбурге является Аранча Рус (Нидерланды). Она добыла победу в 2023 году, а в 2024-м женский турнир не проводился.