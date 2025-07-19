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Лоис Буассон впервые в своей карьере вышла в финал турнира WTA

Лоис Буассон впервые в своей карьере вышла в финал турнира WTA
Лоис Буассон
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Французская теннисистка 63-я ракетка мира Лоис Буассон вышла в первый в своей карьере финал турнира WTA. Сегодня, 19 июля, она переиграла представительницу Украины Даяну Ястремскую (39-я строчка рейтинга) в полуфинале грунтового турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия). Счёт — 6:1, 7:6 (7:5).

Гамбург (ж). 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 17:50 МСК
Лоис Буассон
63
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 5
         
Даяна Ястремская
39
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Отметим, что в июне 2025 года Буассон впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». На Открытом чемпионате Франции она в 1/4 финала переиграла россиянку Мирру Андрееву, а затем в 1/2 финала уступила американке Кори Гауфф.

В финале турнира в Гамбурге Лоис Буассон сыграет с венгеркой Анной Бондарь.

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