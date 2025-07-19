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Илья Симакин прошёл в 1/8 финала Универсиады-2025

Илья Симакин прошёл в 1/8 финала Универсиады-2025
Илья Симакин
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Российский теннисист 241-я ракетка мира Илья Симакин обыграл Чэнь Яньчэна (Китайский Тайбэй) на Универсиаде-2025 в Германии и вышел в 1/8 финала. Счёт — 6:3, 6:2.

Соревнования проходят на грунте. Россиянин выполнил девять подач навылет и допустил три двойные ошибки. Яньчэн не выполнил ни одной подачи навылет и также допустил три двойные ошибки. В следующем круге турнира россиянин встретится с представителем Узбекистана Максимом Шином.

Отметим, что россияне выступают на летней Универсиаде-2025 в нейтральном статусе. Отечественные спортсмены представлены в девяти видах спорта. Допуск к соревнованиям получили 48 человек.

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