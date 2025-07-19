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Главная Теннис Новости

Арина Соболенко вновь поделилась яркими фотографиями своего отпуска

Арина Соболенко вновь поделилась яркими фотографиями своего отпуска
Арина Соболенко
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новые фотографии со своего отдыха.

«Самое прекрасное лето», — написала Соболенко в социальных сетях.

Арина Соболенко и Георгос Франгулис

Арина Соболенко и Георгос Франгулис

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, последним турниром, на котором выступала Соболенко, был Уимблдон. Белоруска покинула соревнования на стадии полуфинала, где проиграла представительнице США Аманде Анисимовой. Чемпионкой соревнований в Лондоне стала польская теннисистка Ига Швёнтек, разгромившая в финале Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Арина Соболенко является трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». На её счету два трофея с Открытого чемпионата Австралии (2023, 2024) и один титул Открытого чемпионата США (2024).

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