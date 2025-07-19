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Бьянка Андрееску — Деспина Папамихаил, результат матча 19 июля 2025, счет 2:0, Кубок Хопмана — 2025

Бьянка Андрееску одержала победу над Папамихаил в рамках Кубка Хопмана — 2025
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Победительница US Open — 2019, 185-я ракетка мира канадка Бьянка Андрееску одержала победу над 267-м номером мирового рейтинга греческой теннисисткой Деспиной Папамихаил в рамках Кубка Хопмана — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Андрееску выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Папамихаил один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Кубок Хопмана — 2025 проходит с 16 по 20 июля в итальянском Бари. В турнире принимают участие шесть сборных — Канада, Хорватия, Франция, Греция, Италия и Испания.

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