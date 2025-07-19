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Определились финалисты турнира ATP-250 в Гштааде

Определились финалисты турнира ATP-250 в Гштааде
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Сегодня, 19 июля, завершились полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые разыграют чемпионский титул в финале.

Теннис. Турнир ATP-250 в Гштааде, финал:

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Александр Бублик (Казахстан).

За титул турнира ATP-250 в Гштааде представитель Казахстана Александр Бублик поспорит с Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге.

Напомним, в полуфинале Александр Бублик одержал победу над французом Артуром Казо. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5. Хуан-Мануэль Серундоло обыграл Игнасио Бусе из Перу — 6:3, 6:3.

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