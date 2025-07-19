Определились финалисты турнира ATP-250 в Бостаде

Сегодня, 19 июля, завершились полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые разыграют чемпионский титул в финале.

Теннис. Турнир ATP-250 в Бостаде, финал:

Лучано Дардери (Италия) — Йеспер де Йонг (Нидерланды).

В матче за титул грунтового турнира ATP-250 в Бостаде итальянец Лучано Дардери встретится с Йеспером де Йонгом, занимающим 106-е место в мировом рейтинге.

Напомним, в полуфинале Дардери обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 7:6. Йеспер де Йонг оказался сильнее Камило Уго Карабельи — 6:3, 7:6.