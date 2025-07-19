Стали известны финалистки турнира в Яссах
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Сегодня, 19 июля, в Яссах (Румыния) определились финалистки грунтового турнира категории WTA-250. В решающем матче сыграют швейцарская теннисистка 102-я ракетка мира Хиль Белен Тайхман и представительница Румынии Ирина Бегу (110-я строчка рейтинга).
В полуфинале грунтовых соревнований в Румынии Тайхман переиграла хозяйку корта Сорану Кырстю (166-й номер рейтинга). Счёт — 6:4, 6:3.
Яссы. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 17:10 МСК
166
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
102
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Бегу в 1/2 финала была сильнее румынской теннисистки Жаклин Кристиан. Эта встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.
Яссы. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 19:05 МСК
110
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
51
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Яссах является Мирра Андреева (Россия). В прошлом году она переиграла армянскую спортсменку Элину Аванесян.
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