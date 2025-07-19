Стали известны финалистки турнира в Яссах

Сегодня, 19 июля, в Яссах (Румыния) определились финалистки грунтового турнира категории WTA-250. В решающем матче сыграют швейцарская теннисистка 102-я ракетка мира Хиль Белен Тайхман и представительница Румынии Ирина Бегу (110-я строчка рейтинга).

В полуфинале грунтовых соревнований в Румынии Тайхман переиграла хозяйку корта Сорану Кырстю (166-й номер рейтинга). Счёт — 6:4, 6:3.

Бегу в 1/2 финала была сильнее румынской теннисистки Жаклин Кристиан. Эта встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Яссах является Мирра Андреева (Россия). В прошлом году она переиграла армянскую спортсменку Элину Аванесян.