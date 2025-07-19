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Стали известны финалистки турнира в Яссах

Стали известны финалистки турнира в Яссах
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Сегодня, 19 июля, в Яссах (Румыния) определились финалистки грунтового турнира категории WTA-250. В решающем матче сыграют швейцарская теннисистка 102-я ракетка мира Хиль Белен Тайхман и представительница Румынии Ирина Бегу (110-я строчка рейтинга).

В полуфинале грунтовых соревнований в Румынии Тайхман переиграла хозяйку корта Сорану Кырстю (166-й номер рейтинга). Счёт — 6:4, 6:3.

Яссы. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 17:10 МСК
Сорана Кырстя
166
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Хиль Белен Тайхман
102
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман

Бегу в 1/2 финала была сильнее румынской теннисистки Жаклин Кристиан. Эта встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

Яссы. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 19:05 МСК
Ирина Бегу
110
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Жаклин Кристиан
51
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Яссах является Мирра Андреева (Россия). В прошлом году она переиграла армянскую спортсменку Элину Аванесян.

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