Александр Бублик выиграл 13 из 15 последних матчей на грунтовом покрытии
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел лишь два поражения в последних 15 матчах на грунтовом покрытии. Обыграть его смогли первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и Джованни Мпетчи Перрикар из Франции. Сегодня, 19 июля, Бублик уверенно вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В полуфинале он одержал победу над французом Артуром Казо. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:1, 7:5.
Гштаад. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 17:10 МСК
116
Артур Казо
А. Казо
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
34
Александр Бублик
А. Бублик
За титул грунтового турнира ATP-250 в Гштааде Александр Бублик поспорит с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге.
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