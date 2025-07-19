Александр Бублик выиграл 13 из 15 последних матчей на грунтовом покрытии

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел лишь два поражения в последних 15 матчах на грунтовом покрытии. Обыграть его смогли первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и Джованни Мпетчи Перрикар из Франции. Сегодня, 19 июля, Бублик уверенно вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В полуфинале он одержал победу над французом Артуром Казо. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:1, 7:5.

За титул грунтового турнира ATP-250 в Гштааде Александр Бублик поспорит с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге.