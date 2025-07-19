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Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от старта американской серии турниров

Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от старта американской серии турниров
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Американская теннисистка седьмая ракетка мира Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от старта американской серии турниров. Финалистка Уимблдона-2025 опубликовала ироничный пост на своей странице в социальных сетях.

«Не могу дождаться начала американских горок», — написала Анисимова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, после Уимблдона теннисисты возвращаются на хардовое покрытие. Игроки выступят на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне, а также на двух турнирах категории «Мастерс» — в Монреале и Цинциннати.

Ранее Анисимова добралась до финала Уимблдона, где разгромно проиграла четвёртой ракетке мира польке Иге Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу Швёнтек.

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