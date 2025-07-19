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Стефанос Циципас — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 19 июля 2025, счет 0:2, Кубок Хопмана — 2025

Стефанос Циципас проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в матче на Кубке Хопмана
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27-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл матч на выставочном турнире «Кубок Хопмана». Он потерпел поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 6:7, 3:6.

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Циципас выполнил четыре подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету канадца семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Кубок Хопмана — 2025 проходит с 16 по 20 июля в итальянском Бари. В турнире принимают участие шесть сборных — Канада, Хорватия, Франция, Греция, Италия и Испания.

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