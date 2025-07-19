Александр Бублик оценил выход в финал турнира ATP-250 в Гштааде

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик оценил выход в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В полуфинале он одержал победу над французом Артуром Казо. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

«Удивительно, но здесь я выиграл все матчи в двух сетах. Перед турниром я не был настолько уверен в своих силах. Теннис есть теннис, мы играем в любых условиях: дождь, солнце, ветер… Нам приходится приспосабливаться, и грунт — одна из таких вещей», — сказал Бублик в интервью на корте.

За титул турнира ATP-250 в Гштааде Александр Бублик поспорит с Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге.