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Шаповалов — о своём питомце: он помогает мне расслабиться и отвлекает от мыслей об игре

Шаповалов — о своём питомце: он помогает мне расслабиться и отвлекает от мыслей об игре
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Канадский теннисист, 33-я ракетка мира Денис Шаповалов рассказал о своём псе, которого зовут Ятзи. Игрок часто берёт питомца на свои выступления.

«Его первый турнир был в Далласе, и в итоге я победил. Было здорово, что он оказался со мной в тот момент. Мне нравится возвращаться домой, он помогает мне расслабиться. Когда он со мной на турнире, даже утром перед матчем, он отвлекает меня от мыслей об игре. Мы много путешествовали вместе. Он очень забавный малыш», — приводит слова Шаповалова пресс-служба ATP.

Ранее Шаповалов вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе. В полуфинале он оказался сильнее австралийца Адама Уолтона со счётом 6:2, 6:2.

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